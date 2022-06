Julie Snyder et sa fille Romy s'éclatent au Grand Prix

Julie Snyder et sa fille Romy ont passé un merveilleux week-end dans la foule. Elles ont en effet assisté au Grand Prix. La jeune femme et sa maman étaient dans les gradins et se sont éclatées, croisant plusieurs de leurs amis vedettes comme Jean-Philippe Wauthier et Laurent Duvernay-Tardif.

Dans une suite de photos publiées sur Instagram, on a pu saisir tout le plaisir qu’elles ont eu. Julie Snyder a d’ailleurs inscrit : «J’y étais déjà allée avec Thomas, mais c’était notre premier Grand Prix mère fille.»

On adore suivre les aventures des filles qui semblent passer du bon temps ensemble, peu importe l’activité ou l’événement.

On se rappelle par exemple du voyage de Julie Snyder et sa fille au Mexique, pour aller voir Simple Plan, ou en vacances au bord de l’eau. La mère et la fille semblent avoir pas mal de fun!

