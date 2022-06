Photos : Julie Snyder et sa fille Romy volent la vedette aux Printemps du MAC

En légende de sa publication, Julie Snyder a remercié le comiteur organisateur pour son travail inspirant : « Le comité organisateur a mis sur pied, en 3 mois à peine, la soirée la plus festive, fantaisiste et artistique à laquelle j’ai eu la chance d’assister. D’@moffattariane à @cathbrunet en passant par @antoinepilon, l’artiste de design textile @amulette_par_annielegault, le créateur d’exposition @thierrymaximeloriot, de jeunes avocats, conseillers financiers, entrepreneurs et pigistes issus de divers horizons, tous ces gens partageaient l’amour de l’art actuel. La soirée des @printempsmac, sous le thème Hasard Bazar, était un rendez-vous entre le surréalisme et l’anticonformisme! Les gens ont pu s’exprimer et s’affirmer à travers la créativité et la modernité de leur look. C’est un événement unique et le @macmontreal est chanceux de pouvoir compter sur un jeune comité organisateur aussi investi. »

Parmi les autres personnalités invitées, on a pu voir Ariane Moffatt, Trudy Simoneau, Julie-Anne Ho, Cary Tauben, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Lucie Rhéaume et Marcus Villeneuve!