Laurent Duvernay-Tardif fait un pause du football pour se concentrer sur la résidence en médecine

« Je suis fier d'annoncer que je débute ma résidence en médecine à l'Université McGill en juillet 2022. Quatre ans se sont écoulées depuis l'obtention de mon doctorat en médecine et il est maintenant temps de m'y remettre pour compléter la dernière partie de ma formation. Je travaille sur mes demandes de résidence depuis novembre 2021 et c'est extrêmement gratifiant de voir que ces efforts portent leurs fruits.



Il n'a pas été facile de refuser les offres des équipes de la NFL au cours des derniers mois et je ne ferme pas la porte à un retour dans la NFL. Cependant, il était important pour moi de commencer ma résidence cet été avec ma cohorte pour ne pas prendre de retard sur ma formation médicale. Je réévaluerai ensuite mes options de football à partir de septembre. »

Rappelons que Laurent Duvernay-Tardif avait offert son aide dans un CHSLD de la Montérégie en 2020 au tout début de la pandémie.

On lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure!