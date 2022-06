Les vedettes internationales s’invitent au Maxim Grand Prix Party à la Gare Windsor

Pour l’occasion, la Gare Windsor a été transformée en zones de fête au thème de la course, comme la Pitlane, le Paddock et le Parc Fermé, avec notamment des spectacles en direct, des numéros de cirque, des salons VIP, le tout entouré de célébrités, de mannequins et d'athlètes.

La mannequin et influenceuse Kim Bruneau a animé la soirée A-list avec les artistes internationaux Frank Walker, Kim Lee, Juicy M et l'artiste montréalais DJ Domeno qui s'est joint à T-Pain et Wyclef Jean. Plusieurs autres personnalités ont foulé le tapis rouge de la soirée jusqu'aux petites heures du matin!