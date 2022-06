La fièvre du Grand Prix s’est emparée de Montréal en fin de semaine dernière, et ça a été l’occasion pour bien des vedettes d’enfiler leurs plus beaux habits pour sortir! On était d’ailleurs sur place pour immortaliser ces soirées festives. Découvrez dans la vidéo en en-tête les couples adorables qui ont fait une pierre deux coups en profitant de l'occasion pour se faire une petite date.

On a vraiment été choyés en fin de semaine, il n'y a pas à dire!

Recommandé pour vous: