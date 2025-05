Un dur chapitre se termine pour Julie Drolet, lisez son message poignant

Elle a partagé un long message dans lequel elle partage ses états d'âme et son besoin de se retrouver. Elle a souligné aussi que c'était une grosse étape pour elle:

«C'est une grosse étape, la fin de la chimio. Quand on la commence, on n'a aucune idée de la profondeur du lac dans lequel on vient de plonger. Ça a été de vraies montagnes russes. Il y a eu des moments éprouvants. Il y a eu aussi des moments où ça allait bien.»