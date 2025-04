Avec émotion, Julie Drolet se livre sur «le choc d’une maladie mortelle»

Aujourd’hui, elle va mieux. Elle ne prend plus de médicaments, à l’exception de la chimiothérapie. Et si elle n’oublie rien de ce qu’elle a vécu, elle se dit plus en paix:

«Je pense que c’est profondément transformateur de passer à travers une maladie mortelle, peu importe laquelle. Parce que c’est engageant, parce qu’on pense à la mort, parce qu’on pense à la vie, parce qu’on fait des bilans, parce qu’il faut se mobiliser pour trouver encore de la joie, parce qu’on a l’impression de marcher sur le bord d’un précipice à tous les jours.»