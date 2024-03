Julie Bélanger nous fait vivre le printemps dans son havre de paix

L'animatrice Julie Bélanger a publié une vidéo de son terrain qui se fait déjà très printanier et ça donne franchement envie d'y habiter.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Julie Bélanger a partagé via son compte Instagram, une vidéo dans laquelle on voit et entend des centaines de bernaches sur l'étendu d'eau juste derrière sa maison. Dans la vidéo on peut aussi constater que la neige est pratiquement toute fondue et que le printemps pointe le bout de son nez.

Dans le décor se trouvait aussi Toutoune, le Aussiedoodle de l'animatrice, chien qu'elle a depuis de nombreuses années et qui est souvent la star de ses photos sur les réseaux sociaux.