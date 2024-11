Jonathan Roy et sa douce nous font rêver avec ces images de leur voyage à Bali

Sur les réseaux sociaux de l’artiste, on a pu voir l'étendue des rizières balinaises qui semblent avoir été dessinées tellement elles sont colorées, droites et bien définies. Les cours d’eau, les palmiers et un tout petit chiot nous ont aussi charmés. Tout de ce petit coin de Bali nous donne envie d’aller les rejoindre.

Dans une des vidéos publiées, on pouvait suivre la femme de Jonathan Roy qui marchait sur une route au beau milieu de la nature et tout ce qui l’entoure était à faire rêver. Les petites maisons, les vallons et la végétation sont clairement un trio gagnant. On adore savoir que les amoureux voyagent souvent ensemble à travers le monde.

On a hâte de voir leur prochaine publication et dans quel décor ils se trouveront.

