Jonathan Roy reprend la chanson de l'heure, écoutez un extrait

Jonathan Roy annonce une formidable nouvelle aux fans!

Les admirateurs du chanteur connaissent bien son timbre de voix unique et savent qu'il sait nous donner des frissons même lorsqu'il reprend les chansons des autres. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux lui ont demandé de reprendre LA chanson la plus populaire de l'heure, Ordinary d'Alex Warren.

Jonathan Roy a entendu la requête de ses fans et leur annonce aujourd'hui qu'il leur fera cadeau de cette reprise dès demain:

«Vous avez été nombreux à le demander et ce vendredi, vous l'aurez! Notre reprise de Ordinary sort ce vendredi.»

Afin de nous faire patienter, l'artiste a dévoilé un court extrait de son cover dans la vidéo ci-dessous, à écouter en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram: