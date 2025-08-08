Amoureux comme jamais, Jonathan Roy et sa chérie nous transportent avec eux lors d’une virée en bateau

Début du contenu principal.
Jonathan Roy nous fait totalement craquer avec de nouvelles photos de lui et son amoureuse!
Comme vous le savez probablement, le beau chanteur est en couple avec Lily depuis 9 ans. Ils sont mariés et ils adorent partir à l'aventure ensemble.
Cette fois-ci, le couple s'est évadé au chalet d'un ami. Ils en ont profité pour faire du bateau, du wakesurf et relaxer sur l'eau entre copains. Jonathan Roy a capturé des photos et des vidéos de ce séjour à décrocher, et il les partage avec nous aujourd'hui.
Voici les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite au centre de la publication Instagram:
«Je suis allé chez une amie passer quelques jours et c'était exactement ce qu'il nous fallait pour déconnecter! J'espère que tout le monde passe un bel été. Je vous aime tous, la vie est trop belle!», écrit le chanteur en anglais avec l'album de vacances.
On adore l'effet du noir et blanc, qui rend tous ces portraits intemporels.
On souhaite un bel été à Jonathan Roy et sa douce Lily!
Pour voir d'autres photos du couple et les suivre dans leurs aventures, on vous recommande de vous abonner au compte de voyage de la star sur Instagram, @jonathanroy.ontheroad.
Invité au podcast Ouvre ton jeu, Jonathan Roy a abordé sans détour un sujet encore tabou: les couples ouverts. Jonathan a souvent parlé de sa relation sans filtre.
Avec une grande vulnérabilité, le chanteur a expliqué les principes qui fondent sa propre relation amoureuse, où l’ouverture et la communication sont la base.
Vous aimerez aussi: