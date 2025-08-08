Amoureux comme jamais, Jonathan Roy et sa chérie nous transportent avec eux lors d’une virée en bateau

Jonathan Roy nous fait totalement craquer avec de nouvelles photos de lui et son amoureuse!

Comme vous le savez probablement, le beau chanteur est en couple avec Lily depuis 9 ans. Ils sont mariés et ils adorent partir à l'aventure ensemble.

Cette fois-ci, le couple s'est évadé au chalet d'un ami. Ils en ont profité pour faire du bateau, du wakesurf et relaxer sur l'eau entre copains. Jonathan Roy a capturé des photos et des vidéos de ce séjour à décrocher, et il les partage avec nous aujourd'hui.

Voici les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite au centre de la publication Instagram: