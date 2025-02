Jonathan Roy livre de rares confidences sur l'argent

«Je déteste parler de ça. Tu vas capoter quand on va tomber là-dedans parce que je n’aime pas l’argent. En même temps, je comprends le principe de l’argent et je suis heureux que ma carrière aille bien et me permette de me payer la liberté de faire les choses que j’aime. Mais je déteste… Notre famille a été très fortunée et mon père a travaillé fort pour son argent. Et on dirait que ça m’a séparé un peu de la société comme ‘normale’. […] Tout le monde a associé que moi, je suis riche, parce que mon père est riche. Donc j’ai été traité d’une façon vraiment différente.»

Plus tard dans la conversation, l'animateur du balado, Seb Lozon, a voulu savoir combien le clip viral Keeping Me Alive avait coûté à Jonathan Roy.

Sorti en 2020, le vidéoclip a été vu plus de 139 millions de fois sur YouTube. Voici ce qu'il a répondu: