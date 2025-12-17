Jonathan Roy pose sur la plage en maillot au soleil couchant

Jonathan Roy a fui la neige et le froid en ce mois de décembre!

Le beau chanteur, qui aime énormément voyager, a choisi de s'envoler vers l'Amérique centrale. Direction: le Salvador!

Fraîchement débarqué sur la plage, Jonathan Roy a pris la pose en maillot devant l'océan Pacifique. Avec la lumière orangée du coucher du soleil, la photo est féérique!

Voici le superbe portrait de vacances de la star québécoise accompagnée de son petit mot, traduit librement de l'anglais: