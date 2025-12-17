Jonathan Roy pose sur la plage en maillot au soleil couchant

Début du contenu principal.
Jonathan Roy a fui la neige et le froid en ce mois de décembre!
Le beau chanteur, qui aime énormément voyager, a choisi de s'envoler vers l'Amérique centrale. Direction: le Salvador!
Fraîchement débarqué sur la plage, Jonathan Roy a pris la pose en maillot devant l'océan Pacifique. Avec la lumière orangée du coucher du soleil, la photo est féérique!
Voici le superbe portrait de vacances de la star québécoise accompagnée de son petit mot, traduit librement de l'anglais:
«Salvador! Quel bonheur d'être ici! Surf, bonne bouffe et soleil. Une pause bien méritée. Cela me permet de retrouver mon équilibre avant notre tournée européenne, dont le début est prévu fin janvier. Joyeuses fêtes! Je vous aime tous.»
L'histoire ne dit pas si Jonathan Roy est parti avec sa femme, Lily, des amis ou s'il s'offre plutôt des vacances en solo. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons un séjour formidable au soleil!
Dans une story partagée un peu plus tard aujourd'hui, le chanteur a de nouveau posé dans le sable en nous demandant si on avait eu l'occasion d'entendre sa nouvelle chanson, Let 'Em Go:
Si la réponse est non, nous sommes là pour vous!
Voici la nouvelle chanson de Jonathan Roy, à écouter avec le volume au maximum:
Les admirateurs du chanteur connaissent bien son timbre de voix unique et savent qu'il sait nous donner des frissons même lorsqu'il reprend les chansons des autres. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux lui ont demandé de reprendre LA chanson la plus populaire de l'heure, Ordinary d'Alex Warren.
Jonathan Roy a entendu la requête de ses fans et leur a fait cadeau de cette reprise en vidéo.
Vous aimerez aussi: