Jonathan Garnier se confie sur les défis de concilier carrière et vie de couple

Dans un extrait partagé sur les médias sociaux d’Alexandre Barrette, Jonathan Garnier confie avoir fait des efforts concrets pour améliorer l’équilibre entre sa vie professionnelle et amoureuse, alors qu’il était en couple avec son ex-conjointe, Joëlle.

«On a vraiment travaillé là-dessus. Elle m'a donné un peu de temps pour que je puisse modifier mes choses, puis adapter mon horaire. Puis, je l'ai vraiment réduit. T'sais, j'ai arrêté de travailler les weekends, j'ai refusé les festivals....»

Malgré les ajustements, leur relation a pris fin à l’été 2024.

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait: