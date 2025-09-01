Jonathan Garnier se confie sur les défis de concilier carrière et vie de couple

Début du contenu principal.
Jonathan Garnier s’est confié dans le podcast Oublie pas ta brosse à dents animé par Alexandre Barrette.
Le chef cuisinier y a abordé un sujet personnel: la difficulté de concilier sa vie amoureuse avec son rythme de travail intense.
Dans un extrait partagé sur les médias sociaux d’Alexandre Barrette, Jonathan Garnier confie avoir fait des efforts concrets pour améliorer l’équilibre entre sa vie professionnelle et amoureuse, alors qu’il était en couple avec son ex-conjointe, Joëlle.
«On a vraiment travaillé là-dessus. Elle m'a donné un peu de temps pour que je puisse modifier mes choses, puis adapter mon horaire. Puis, je l'ai vraiment réduit. T'sais, j'ai arrêté de travailler les weekends, j'ai refusé les festivals....»
Malgré les ajustements, leur relation a pris fin à l’été 2024.
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait:
Jonathan Garnier et Joëlle ont accueilli leur petit garçon, Tom, en 2021, un moment marquant dans leur parcours familial.
Jonathan Garnier est la vedette du nouvel épisode du balado Oublie pas ta brosse à dent.
Dans ce podcast, Alexandre Barrette demande à ses invités de raconter leur rupture la plus marquante. Le chef cuisinier vient de se séparer de la mère de son fils, il a donc fait de rares confidences sur le sujet.
Vous aimerez aussi: