Alexandre Barrette et Jérémy Demay brisent le silence sur leur rupture amicale

Jérémy Demay a pris la décision de s’éloigner pendant quelques mois, estimant qu’il était le seul à s’investir activement dans leur relation. Lors de leur discussion, il n’a pas hésité à pointer du doigt l’inconfort qu’Alexandre semble avoir avec les conversations difficiles:

Jérémy Demay: «Les conversations désagréables que t'as à avoir avec quelqu'un, toi, t'es plus du genre à les éviter!»

Alexandre Barrette: «Oui.»

Jérémy Demay: «On en a eu une il y a quelques semaines ou mois et c'était la première vraie, deep, où on s'est dire nos affaires. Mais ça fait 15-20 ans qu'on est amis. Je pense que t'es plus du genre à vouloir éviter ça, en général. On peut dire ça?»

Alexandre Barrette: «Assurément. J'aime mieux le statu quo.»

Jérémy Demay: «[...] La clé est là: plonger dans le truc hyper désagréable. On est ressortis de notre discussion beaucoup plus légers, toi et moi. T'as vu?»

Alexandre Barrette: «Oui, mais je sens que ce n'est pas fini.»

Jérémy Demay: «À quel niveau?»

Cette confrontation verbale a marqué un tournant dans leur amitié. C’était la première fois en 15 ou 20 ans qu’ils avaient une discussion aussi profonde et honnête. Jérémy a insisté sur l’importance de ne pas fuir l’inconfort et de plonger dans les discussions difficiles, un point sur lequel Alexandre a reconnu avoir encore du chemin à faire.