Jonathan Garnier livre de rares confidences sur sa rupture

«J'ai un fils au milieu de tout ça, là. Moi, c'est pas vrai qu'il va me voir pleurer. C'est pas vrai. J'ai été solide. J'ai essayé d'être solide pour le petit. Je me suis rappelé où j'avais acheté sa doudou. J'ai dit 'Non, je vais aller acheter la même doudou'. Je suis allé acheter 3 ou 4 affaires qu'il y avait dans sa chambre, les mêmes choses, les mêmes petits nuages qui faisaient de la musique, Je me suis dit 'C'est pas vrai qu'il va arriver ici et qu'il va se sentir dépaysé. [...] Je voulais qu'il se retrouve dans un univers qui a du sens pour lui, et que ça ne soit pas bouleversant pour lui.»

Le fils de Jonathan Garnier, Tom, est né en 2021.