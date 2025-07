John Goodman est méconnaissable sur le tapis rouge des Schtroumpfs

John Goodman a attiré tous les regards lors de son arrivée à la grande première du film Les Schtroumpfs cette semaine à Los Angeles.

Bien entendu, l'acteur américain avait fière allure. Mais c'est surtout son impressionnante perte de poids qui a fait tourner les têtes. En effet, John Goodman a perdu 200 livres au cours des dernières années.

L'étoile des films The Big Lebowski et O Brother, Where Art Thou? semble plus en forme que jamais. Il est apparu vêtu d'un complet marine et d'une cravate assortie sur le tapis bleu de la première californienne, où il a affiché son plus beau sourire pour les caméras.

Voici quelques photos de l'interprète du Grand Schtroumpf avec sa nouvelle silhouette: