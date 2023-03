Photos: Joël Legendre s'est retrouvé sur une trampoline surelevée en pleine forêt

« La Semaine de relâche est l’occasion de faire des activités de toutes sortes… pendant notre séjour dans Les Laurentides on en a découvert une toute nouvelle pour toute la famille. Érigée dans une ancienne pisciculture abandonnée depuis 30 ans, un père et sa fille de 8 ans ont eu cette idée magnifique ramenée d’un voyage en Europe, d’une immense tour circulaire dépassant la cime des arbres deux fois centenaires du Mont-Blanc. Le parcours pour s’y rendre est aussi à couper le souffle. Rendus au sommet, nous contemplons une vue de 360 degrés sans pollution visuelle, ni auditive. Courrez vivre cette toute nouvelle activité qui n’a même pas encore un an! En plus, on y mange très bien au restaurant Chez Émile dans ces lieux emprunts de l’histoire de cette pisciculture à qui on a maintenant donné une deuxième vie! »

Le Sentier des cimes Laurentides est ouvert chaque jour de 9h30 à 16h30 (les heures d'ouvertures seront appelées à changer dès avril 2023).

