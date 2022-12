Joël Legendre partage une adorable photo de ses jumelles avec leur mamie!

Joël Legendre tout fait totalement craquer en ce début décembre avec une nouvelle photo de famille!

Sur l'image partagée par le comédien, animateur et metteur en scène sur les réseaux sociaux, on le voit aux côtés de ses jumelles et de sa mère. Enlacés les uns avec les autres, les quatre complices montrent leur plus beau sourire.

Voici la mignonne photo de Joël Legendre, qui nous permet de voir trois générations réunies :