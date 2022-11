Joël Legendre annonce qu'il mettra en scène le spectacle de cette humoriste connue

En légende de sa publication, Joël Legendre a écrit :

« Je suis l’heureux metteur en scène du premier spectacle solo d’ @evogabo



L’accompagner dans la préparation de son spectacle est une chance inouïe. Elle est une humoriste qui raconte comme pas une l’unicité et la complexité de l’être humain. Après avoir écouté son matériel des dizaines et des dizaines de fois; tout de cette humoriste me fait encore rire aux larmes. Eve a également tous les talents et mon objectif est de vous en faire profiter au maximum. Ce spectacle est à la fois hilarant, tendre, voire touchant. Elle est vraiment dans une catégorie à part. Venez la découvrir partout au Québec, les billets sont en vente dès maintenant ! »