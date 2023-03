Joël Legendre annonce une « magnifique nouvelle »

« Magnifique nouvelle ✨

Quel privilège de faire partie de la deuxième saison de la magnifique série Le temps des framboises écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard qui allie sensibilité et humour. C’est ce qu’on appelle un cadeau tombé du ciel. Le titre de cette série m’interpelle beaucoup.

Je viens d’une ferme où on avait des dizaines et des dizaines de framboisiers. Vers la fin de l’été, j’étais souvent mandaté pour aller cueillir les framboises mûres. Je n’aimais pas vraiment ce job-là parce que le framboisier était rempli d’épines et que je me grafignais toutes les mains pour pouvoir en rapporter un petit casseau à la maison.

Je peux vous dire que cet été, je serai probablement pour la première fois de ma vie, ravi qu’arrive enfin le temps des framboises, parce que tourner dans une série c’est pas mal plus dans mes cordes que labourer un champ! »

Joël Legendre incarnera Carlos, le nouvel intérêt amoureux de Denis. On a tellement hâte de découvrir son personnage!

 

Navigant entre le drame et l’humour, Le temps des framboises suit le destin d’Elisabeth, une femme courageuse et têtue qui a repris la ferme familiale après la mort soudaine de son mari. Entre le deuil, l’éducation de ses enfants, les tensions avec sa belle-famille et ses relations avec les travailleurs saisonniers, cette néophyte en pleine crise de la quarantaine embrasse une nouvelle vie qui n’est pas de tout repos.

Le temps des framboises met en vedette Sandrine Bisson, Micheline Lanctôt, Edison Ruiz et Paul Doucet.