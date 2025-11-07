Les filles de Joël Legendre ont eu droit à toute une surprise à Paris

Joël Legendre et son amoureux, Junior Bombardier, réservaient une surprise de taille à leurs filles.

La famille est présentement en France afin de faire découvrir Paris aux jumelles.

Alors qu'ils étaient tous attablés au restaurant, le grand frère d'Anaïs et Marion est arrivé en surprise derrière elles! Les petites soeurs n'avaient aucune idée que Lambert ferait aussi partie du voyage.

Voici la touchante réaction des filles de Joël Legendre lorsqu'elles ont réalisé qui venait d'arriver: