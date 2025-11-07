Les filles de Joël Legendre ont eu droit à toute une surprise à Paris

Début du contenu principal.
Joël Legendre et son amoureux, Junior Bombardier, réservaient une surprise de taille à leurs filles.
La famille est présentement en France afin de faire découvrir Paris aux jumelles.
Alors qu'ils étaient tous attablés au restaurant, le grand frère d'Anaïs et Marion est arrivé en surprise derrière elles! Les petites soeurs n'avaient aucune idée que Lambert ferait aussi partie du voyage.
Voici la touchante réaction des filles de Joël Legendre lorsqu'elles ont réalisé qui venait d'arriver:
On craque! Avec les images, leur papa a écrit «Lamby qui vient rejoindre ses soeurs en surprise à Paris!!!»
Quelle belle idée!
Le trio a ensuite pris la pose entre deux visites au musée:
De la tour Eiffel au Musée du Louvre, Joël Legendre et sa bande profitent de tous les attraits culturels et touristiques de la Ville lumière.
On leur souhaite un merveilleux séjour à Paris!
Au niveau professionnel, Joël Legendre prépare quelque chose de gros cette saison!
La 27e édition du Gala Québec Cinéma sera présentée sur Noovo en décembre.
Animée pour une deuxième année par l’humoriste Phil Roy, ce dernier a fait appel à Joël Legendre pour assurer la mise en scène de la soirée. Voyez notre entrevue avec lui juste ici.
Vous aimerez aussi: