Veux-tu d'autres enfants? Jessyca de L’amour est dans le pré répond!

Jessyca Bédard de L’amour est dans le pré a répondu à une question que plusieurs fans se posent: est-ce que Jérôme et elle souhaitent encore agrandir la famille?

Les parents de maintenant 7 enfants qui se sont rencontrés lors de la seconde saison de l’émission de téléréalité avaient un but commun: fonder une famille nombreuse et tissée serrée.