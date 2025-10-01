Veux-tu d'autres enfants? Jessyca de L’amour est dans le pré répond!

Début du contenu principal.
Jessyca Bédard de L’amour est dans le pré a répondu à une question que plusieurs fans se posent: est-ce que Jérôme et elle souhaitent encore agrandir la famille?
Les parents de maintenant 7 enfants qui se sont rencontrés lors de la seconde saison de l’émission de téléréalité avaient un but commun: fonder une famille nombreuse et tissée serrée.
C’est d’ailleurs très bien parti avec leur 7e, né en novembre 2022. Mais est-ce que la famille est maintenant complète ou ont-ils encore envie d’ajouter de petits êtres à leur clan?
Jessyca Bédard a répondu à la question lors de son passage au balado Histoires Prenato.
La maman a effectivement abordé le sujet, racontant qu’une grande étape les attendait avant l’éventuel projet d’un bébé #8.
Voilà un autre plan prenant que celui d’entreprendre des rénovations!
On leur souhaite donc que ça se déroule le mieux du monde et on a déjà hâte d’entendre possiblement parler de ce nouveau bébé L’amour est dans le pré!
