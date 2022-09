Jessyca Bédard de L'amour est dans le pré est enceinte!

Avec la photo, Jessyca a écrit ceci :

« 1 septembre. Déjà 4 ans que nous somme mariés, bientôt 10 ans que nous nous sommes rencontrés la première fois .

C’est avec grand bonheur qu’au mois de novembre nous utiliserons ce beau cache couche. »

On craque! Rappelons que les tourtereaux se sont mariés le 1er septembre 2019. Ils se sont rencontrés lors de la deuxième saison de L'amour est dans le pré et sont amoureux fous depuis!

Jessyca et Jérôme sont déjà parents de six enfants : Aurélie, Octave, Ariel, Blanche, Alice et Albertine.