Jeff Boudreault sort du silence pour aider un ami

Jeff Boudreault est sorti du silence pour une très bonne raison, cette semaine: il veut aider son ami qui est gravement malade.

Le comédien, entrepreneur et ancien candidat du Bloc Québécois avait annoncé qu'il quittait les réseaux sociaux au printemps dernier après sa défaite électorale.

5 mois plus tard, la vedette est de retour afin de demander l'aide de ses fans.

Dans un long texte partagé sur Instagram et sur Facebook, Jeff Boudreault explique que son ami Éric est atteint d'un cancer incurable. Il existe cependant un traitement alternatif, aux États-Unis, qui coûte très cher. C'est pourquoi l'acteur demande à ceux qui le peuvent de faire un don.

Voici son message suivi du lien vers la campagne de sociofinancement: