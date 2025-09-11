Jeff Boudreault sort du silence pour aider un ami

Début du contenu principal.
Jeff Boudreault est sorti du silence pour une très bonne raison, cette semaine: il veut aider son ami qui est gravement malade.
Le comédien, entrepreneur et ancien candidat du Bloc Québécois avait annoncé qu'il quittait les réseaux sociaux au printemps dernier après sa défaite électorale.
5 mois plus tard, la vedette est de retour afin de demander l'aide de ses fans.
Dans un long texte partagé sur Instagram et sur Facebook, Jeff Boudreault explique que son ami Éric est atteint d'un cancer incurable. Il existe cependant un traitement alternatif, aux États-Unis, qui coûte très cher. C'est pourquoi l'acteur demande à ceux qui le peuvent de faire un don.
Voici son message suivi du lien vers la campagne de sociofinancement:
«En avril dernier j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux pour différentes raisons… Ce soir je me reconnecte par amour et amitié. J’aimerais voir tout le positif et la force qui peut en ressortir de ces plateformes. Mon bon ami Éric Dupuis, celui avec qui j’ai vécu bien des aventures depuis mon adolescence est aux prises avec le pire des combats. Un rarissime cancer qui ne peut qu’être traité aux USA. Malheureusement, rien pour lui au Canada ne pourrait le ramener en mode rémission. C’est un ami sensationnel, un excellent mari et un père extraordinaire. Beaucoup trop jeune pour passer de l’autre côté.
Sur l’ensemble de mes RS, je rejoins 40k personnes. Si chacun de vous offre généreusement 10$… ça peut TOUT changer dans la vie de Éric et de sa famille. Svp, démontrons ensemble la force fédératrice des RS… Merci»
Vous trouverez le lien du GoFundMe d'Éric et sa famille juste ici. Nous envoyons notre énergie à l'ami de Jeff Boudreault en cette période difficile.
Jeff Boudreault a récemment décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc!
Le comédien et animateur se lance dans le domaine de la restauration. Il n’est pas seul dans ce projet, puisqu’il est accompagné de JiC Lajoie, animateur sportif.
Les deux hommes de télévision ont ouvert le restaurant Alegria à Granby, une buvette spécialisée dans les grillades portugaises.
