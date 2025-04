Jeff Boudreault surprend ses fans et annonce qu'il quitte le jeu

Candidat pour le Bloc québécois dans Brome-Missisquoi, Jeff Boudreault a expliqué les raisons à Patrick Lagacé.

«Honnêtement, le milieu a beaucoup changé. Ça tourne beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup moins de sous. J’ai connu les belles années. Je trouve ça moins l’fun qu’avant. Je me dis toujours dans la vie, on a juste un tour de manège. J’ai d’autres passions et je vais aller voir ailleurs. Je l’ai fait pendant 30 ans quand même…», a-t-il confié en ondes.