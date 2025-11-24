Retour sur les réseaux sociaux: Jean-Philippe Wauthier partage un moment avec ses enfants

Actuellement en pause professionnelle afin de tenter de se remettre d’un épuisement, Jean-Philippe Wauthier commence tranquillement à se manifester à nouveau sur les réseaux sociaux.

Celui qui était plutôt discret, voir disparu des plateformes sociales depuis l’annonce de son retrait de la sphère publique en mars dernier a recommencé à faire quelques apparitions, dont une à saveur du temps des Fêtes ce weekend.

Dans une story relayée par Le sac de chips, on a effectivement pu voir l’activité choisie avec son fils et sa fille: décorer des biscuits en pain d’épices.