Retour sur les réseaux sociaux: Jean-Philippe Wauthier partage un moment avec ses enfants

Actuellement en pause professionnelle afin de tenter de se remettre d’un épuisement, Jean-Philippe Wauthier commence tranquillement à se manifester à nouveau sur les réseaux sociaux.
Celui qui était plutôt discret, voir disparu des plateformes sociales depuis l’annonce de son retrait de la sphère publique en mars dernier a recommencé à faire quelques apparitions, dont une à saveur du temps des Fêtes ce weekend.
Dans une story relayée par Le sac de chips, on a effectivement pu voir l’activité choisie avec son fils et sa fille: décorer des biscuits en pain d’épices.
On trouve particulièrement charmant le fait qu’on ne peut pas exactement dire quels biscuits sont fait par lui, un adulte, et ses enfants!
Rappelons que le condo de Jean-Philippe Wauthier situé sur la rue Saint-Joseph, sur le plateau Mont-Royal est toujours en vente au prix de 989 000$.
Le superbe rez-de-chaussée aux plafonds hauts comprend 1600 pieds carrés où se trouvent trois chambres, un salon double et une grande cuisine rénovée.
