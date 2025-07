Jean-Philippe Wauthier est hospitalisé

Du côté de Radio-Canada, on reste discret. Dans un court message, le diffuseur se contente de mentionner que l’animateur «poursuit sa pause professionnelle», sans offrir plus de détails.

On ne peut que souhaiter à Jean-Philippe de prendre tout le temps qu’il lui faut pour se remettre sur pied. La santé passe avant tout et même si son humour, sa sensibilité et son énergie nous manquent à l’écran, l’essentiel, c’est qu’il aille mieux! On lui envoie une dose massive de bonnes énergies!

