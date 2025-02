Jean-Michel Anctil nous présente son frère, qui travaille aussi en télé

Jean-Michel Anctil a d’ailleurs expliqué pourquoi il avait décidé de lui faire confiance : «c’était pour me rassurer. Dominic a un esprit très créatif […] ça m’impressionnait comment avec si peu de budget, il pouvait créer des choses aussi magiques. Puis, il me connait bien, donc il pouvait me calmer. Moi je suis quelqu’un de très angoissé, très stressé. Le processus de création pour certains artistes c’est stimulant, pour moi c’est la pire période. J’haï ça, je remets tout en doute. Donc lui me disait « non, fais-toi confiance ».»