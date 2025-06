Jean-Michel Anctil se retrouvera sur la table d'opération

«Il faut que je me fasse opérer. On ne le voit pas et c’est drôle parce que les gens me croisent et me disent: ‘Ah! Le genou va mieux’. Mais non, il ne va pas mieux. Je suis capable de fonctionner quand même, mais il y a certains mouvements que je ne peux pas faire sans que j’aie trop de douleur. […] Je suis sur une liste d’attente et ce sera un mois de béquilles après, puis six à huit mois de réhabilitation.»

Jean-Michel Anctil ajoute qu'il espère se faire opérer au cours des prochaines semaines. Il pourra tout de même reprendre les tournages de télévision cet automne, en restant assis.