Jean-Michel Anctil célèbre quatre ans d’amour avec sa fiancée

Rappelons que les tourtereaux se sont fiancés au printemps dernier. Et quand on l’interroge sur sa relation avec Mélodie, Jean-Michel ne cache pas à quel point elle compte pour lui. Il avait confié dans une entrevue:

«C’est mon âme sœur. On est pareils, on aime les mêmes choses, on est vraiment amoureux et il n’y a rien de compliqué entre nous.»

C’est dans les petites choses du quotidien qu’il trouve du bonheur:

«Mon plaisir, c’est de lui faire son café le matin. C’est mon “je t’aime” du matin.»

C’est beau, simple et vrai. On leur souhaite encore de longues années de bonheur à deux!