Isabelle Racicot se lance dans les réparations et c'est presque un succès!

Isabelle Racicot avait comme mission de changer sa porte de réfrigérateur et elle a filmé le processus. Ce fût presque un succès!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



C'est sur son compte Instagram que nous avons pu être les spectateurs d'un moment très manuel où l'animatrice change sa porte de réfrigérateur.

On a pu voir Isabelle, en mode accéléré, sortir la nourriture qui s'y trouvait, retirer la porte vis après vis, se trouver bonne, commencer à installer la prochaine porte vis après vis, sacrer, trouver ça long, encore sacrer, être tannée et terminer en montrant le résultat final qui n'était pas tout à fait ce qu'elle espérait.

À la fin de la vidéo, Isabelle nous a montré les boulons de l'intérieur à demi vissés. On a bien ri! On peut dire qu'elle a tout donné et on se croise les doigts pour que tout reste en place très longtemps!

