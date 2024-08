Isabelle Racicot pose sans le haut dans les rues de Montréal

Isabelle Racicot fait partie des vedettes qui ont défilé à l'occasion du Festival M.A.D.

Elle a foulé la passerelle pour les 65 ans du Collège LaSalle, elle a partagé la scène avec Valérie Plante,Catherine Brunet, Antoine Pilon, Gisèle Lullaby, Lysandre Nadeau, Éléonore Lagacé, Maxime Gibeault et plusieurs autres.

Son look était parfait et l'on vous dévoile les photos plus bas dans l'article.