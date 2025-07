Louis Morissette poursuit Luc Poirier pour 2 M$ en diffamation: La cour rejette une demande clé de l’homme d’affaires

La bataille judiciaire entre Louis Morissette et le riche homme d’affaires Luc Poirier vient de prendre un nouveau tournant.

Ce dernier, visé par une poursuite en diffamation de plus de 2 millions de dollars, vient d’échouer dans sa tentative de faire retirer de la preuve certains messages envoyés en privé à Morissette via Instagram.

L'affaire a commencé en février dernier, lorsque Luc Poirier a publiquement allégué que Louis Morissette percevait des honoraires de 5000 $ par événement organisé au nom de la Fondation Véro & Louis. Des propos que le couple Morissette-Cloutier juge «faux, trompeurs et gravement dommageables» pour leur réputation.

Deux semaines plus tard, Louis Morissette, Véronique Cloutier et leur fondation ont déposé une poursuite en diffamation, réclamant plus de 2 millions de dollars en dommages compensatoires et punitifs.