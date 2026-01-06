Irlande Côté d'Avant le crash se joint à cette populaire série

Début du contenu principal.
La jeune Irlande Côté, qu’on a adorée dans le rôle de Florence dans Avant le crash, se joint à la distribution de la deuxième saison de Kamikazes!, diffusée sur les ondes de Télé-Québec.
La jeune comédienne se joint à la distribution de cette populaire émission humoristique à sketchs, qui s’amuse à tourner en dérision les travers de notre société, histoire d’en rire plutôt que d’en pleurer.
Kamikazes peut compter sur une distribution cinq étoiles composée de Catherine Brunet, Steeve Laplante, Kathleen Fortin, Kevin Houle, Irdens Exantus, Joëlle Paré-Beaulieu, Simon Lacroix, Rachel Graton, Fabiola Nyrva Aladin et Éric Bernier.
Irlande Côté a déjà pris part à plusieurs séries très appréciées du public, dont Marco Lachance, Splendeur et Influence, 5e rang, Plan B et Fugueuse II.
La deuxième saison de Kamikazes! est diffusée sur les ondes de Télé-Québec les lundis à 19 h 30.
