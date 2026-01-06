Irlande Côté d'Avant le crash se joint à cette populaire série

La jeune comédienne se joint à la distribution de cette populaire émission humoristique à sketchs, qui s’amuse à tourner en dérision les travers de notre société, histoire d’en rire plutôt que d’en pleurer.

Kamikazes peut compter sur une distribution cinq étoiles composée de Catherine Brunet, Steeve Laplante, Kathleen Fortin, Kevin Houle, Irdens Exantus, Joëlle Paré-Beaulieu, Simon Lacroix, Rachel Graton, Fabiola Nyrva Aladin et Éric Bernier.