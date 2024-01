Voici les intrigues les plus attendues de 2024

Le destin de Christian dans L’empereur

L'empereur a été l'une des séries les plus acclamées de la saison précédente, et la bande-annonce de la deuxième saison promet encore plus d'intensité. Le personnage de Christian, interprété par Jean-Philippe Perras, a commis un acte choquant à la fin de la première saison, laissant les téléspectateurs perplexes. La deuxième saison s'annonce encore plus sombre et complexe, laissant présager des retournements de situation inattendus.