Le fils de Stéphane Rousseau a tellement grandi!

Le punch de l'épisode de jeudi soir dans STAT a laissé les téléspectateurs sous le choc.

Évidemment, si vous n'êtes pas à jour, on vous invite à cesser de lire cet article car il contient des divulgâcheurs.

Dans l'intrigue de STAT cette semaine, une patiente a été hospitalisée à cause d'une mystérieuse intoxication. Après avoir vu son état se dégrader, l'équipe médicale a réalisé qu'elle était empoisonnée à la ricine, le poison le plus toxique du règne végétal. Et jeudi soir, Éric Perron, le personnage de Stéphane Rousseau, semblait avoir été intoxiqué à son tour.

