Maripier Morin partage de magnifiques photos de son voyage en famille au Mexique

Bonne nouvelle, les premières images de la série L'empereur, qui sera de retour pour une seconde saison dès le 10 janvier 20 h sur Noovo et Noovo.ca, sont enfin dévoilées!

Le public retrouvera Jean-Philippe Perras, Noé Lira, Madeleine Péloquin, Geneviève Boivin-Roussy, David Boutin et Macha Grenon pour une deuxième saison de la série dramatique à succès.

Après la finale choc de l’hiver dernier, on retrouvera Manuela (Noé Lira) lors du procès l’opposant à Christian (Jean-Philippe Perras), qui s’avère hostile et confrontant. Terrassée par les événements survenus lors de sa soirée d’anniversaire l’année précédente, Rosie (Léa Roy) décidera-t-elle de parler? Ce qu’elle pourrait révéler risque de chambouler la vie de ses parents, Audrey (Madeleine Péloquin) et Steve (Jean-François Nadeau). Même si ses alliés le désertent de plus en plus, Christian est persuadé de pouvoir reprendre le contrôle de son agence et de sa vie. Jusqu’à ce qu’Olivia (Geneviève Boivin-Roussy), résolue à protéger ses enfants, lui assène un coup fatal. Même Allisson se révèle prête à tout. Christian va devoir se battre pour échapper à ce qui l’attend.

Découvrez la bande-annonce dès maintenant!

Vous aimerez aussi: