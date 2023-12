Nouvelles images de L'empereur: préparez-vous à détester Christian

La série promet de plonger les téléspectateurs dans un tourbillon d'intrigues et de révélations. Alors que les alliés de Christian se font de plus en plus rares, il est déterminé à reprendre le contrôle de son agence et de sa vie. Cependant, Olivia, jouée par Geneviève Boivin-Roussy, est prête à tout pour protéger ses enfants, ce qui pourrait s'avérer fatal pour Christian. Même Allisson est prête à s'engager dans cette lutte acharnée.