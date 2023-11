5e rang: ce comédien se confie sur la finale de la série

En ce qui concerne la fin de 5e rang, il n'y a pas que le public qui soit déçu. Les comédiens ont aussi été attristés d'apprendre que la dramatique se terminerait au printemps prochain.

L'interprète de la secrétaire Gladys Thompson, Julie Roussel, s'est récemment confiée à ce sujet:

«Ils nous ont dit au dernier party de Noël de nous préparer. On le pleure tranquillement, mais c'est sûr que ça va faire mal rendu en décembre de ne plus revoir ce monde-là. [...] Ça nous a surpris, parce que nous, on les aime nos personnages, on les aurait fait vivre encore 10 ans»

La décision provient des auteurs, Sylvie Lussier et Pierre Poirier. Heureusement pour les fans, il reste encore de nombreux épisodes à voir avant la grande finale.