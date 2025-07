Guylaine Tremblay était très bien accompagnée avant la première de «Fallait pas dire ça»

Retrouvailles avec son «mari»

Ce sont de douces retrouvailles pour Guylaine Tremblay et Denis Bouchard dans Fallait pas dire ça, eux qui ont été mari et femme durant sept ans dans la série Annie et ses hommes.

On en parle moins, mais ils ont aussi été en couple dans La p’tite vie, 4 et demi et le dernier fils de Denys Arcand.

Ils sont maintenant en vedette dans cette pièce de théâtre comique adaptée de la France et mise en scène par les deux protagonistes.