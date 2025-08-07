Guylaine Tremblay irradie sur cette nouvelle photo avec sa petite-fille

Début du contenu principal.
Guylaine Tremblay est une fière grand-maman, et il lui arrive parfois de partager de tendres photos avec sa petite-fille Amélia.
Comme celle-ci, prise sur le tapis rouge lors de la première d’un spectacle du Cirque du Soleil.
Récemment, la comédienne chouchou du public québécois a partagé un nouveau cliché attendrissant d’elle et de sa petite-fille dans la piscine.
Tout sourire, Guylaine Tremblay prend la pose avec la petite Amélia dans les bras. Une photo qui respire le bonheur.
Amélia est la fille de Julianne, elle-même la fille de Guylaine Tremblay. Âgée bientôt de 3 ans, la petite fille comble sa grand-maman de bonheur!
Guylaine Tremblay a assisté à un match de tennis dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale. Pour l’occasion, elle a choisi de partager ce moment avec son amie Karine Gonthier-Hyndman.
C’est Karine Gonthier-Hyndman qui a partagé la photo sur ses réseaux sociaux, en immortalisant l’instant d’une façon originale: elle a pris en photo sa télé, montrant ainsi qu’elles avaient assisté au match.
Guylaine Tremblay était particulièrement bien accompagnée lors de la première médiatique de la pièce Fallait pas dire ça, présentée partout au Québec cet été.
Celle qui partage la scène avec son collègue Denis Bouchard avait une invitée de marque pour cette belle soirée: sa petite-fille Amélia, toute jolie dans une robe fuchsia fleurie.
