Guylaine Tremblay et sa fille, tout de rose vêtues, posent dans les rues de Paris!

Guylaine Tremblay flotte sur un nuage cette semaine! La célèbre actrice est en voyage à Paris avec sa fille Marie-Ange.
Ce qu'on aime de la vedette sur Facebook, c'est qu'elle partage souvent des parcelles de son quotidien haut en couleur. Et bien souvent, c'est le sourire de Guylaine Tremblay qui parle pour elle!
Avec la simple description «Paris avec Marie-Ange!», aujourd'hui, la star québécoise a publié une superbe photo mère-fille sur sa page Facebook officielle. Le duo apparait vêtu de tenues roses et prend fièrement la pose dans les rues de la Ville Lumière.
Voici l'adorable photo de vacances partagée par Guylaine Tremblay avec ses milliers d'abonnés
Wow!
On leur souhaite un merveilleux séjour en France.
La populaire comédienne est mère de deux filles: Marie-Ange et Julianne. Cette dernière est devenue maman d'une fille au cours des dernières années, faisant du même coup de Guylaine Tremblay une grand-maman comblée!
Tel que mentionné plus haut, Guylaine Tremblay est maintenant mamie, et il lui arrive parfois de partager de tendres photos avec sa petite-fille Amélia.
Récemment, la comédienne chouchou du public québécois a partagé un nouveau cliché attendrissant d’elle et de sa petite-fille dans la piscine. Tout sourire, Guylaine Tremblay prend la pose avec la petite Amélia dans les bras. Une photo qui respire le bonheur.
