Guylaine Tremblay et sa fille, tout de rose vêtues, posent dans les rues de Paris!

Guylaine Tremblay flotte sur un nuage cette semaine! La célèbre actrice est en voyage à Paris avec sa fille Marie-Ange.

Ce qu'on aime de la vedette sur Facebook, c'est qu'elle partage souvent des parcelles de son quotidien haut en couleur. Et bien souvent, c'est le sourire de Guylaine Tremblay qui parle pour elle!

Avec la simple description «Paris avec Marie-Ange!», aujourd'hui, la star québécoise a publié une superbe photo mère-fille sur sa page Facebook officielle. Le duo apparait vêtu de tenues roses et prend fièrement la pose dans les rues de la Ville Lumière.

Voici l'adorable photo de vacances partagée par Guylaine Tremblay avec ses milliers d'abonnés