Une foule de vedettes sur le tapis rouge de la première de Fallait pas dire ça!

C’était soir de première au Théâtre Desjardins de Lasalle et pas n’importe laquelle! La pièce Fallait pas dire ça! a fait ses débuts officiels au Québec jeudi soir, et pour l’occasion, une foule de personnalités connues avaient sorti leurs plus beaux habits pour fouler le tapis rouge.

Parmi les invités, on a pu voir Nathalie Simard, Zachary Richard, David Thibault, Élisabeth Chicoine, Dorothy Berryman, Martine Francke, Charlotte Legault, Patrice L’Écuyer et Mireille Deyglun, Louis Valois de Harmonium, Yvon Deschamps et Judi Richards, Hélène Bourgeois Leclerc, ainsi que plusieurs autres!

L’autrice de la pièce, la dramaturge, comédienne, metteuse en scène et productrice de théâtre Salomé Lelouch (également fille du réalisateur Claude Lelouch), était elle aussi présente à Montréal pour assister à cette grande première. C’est la première fois qu’une de ses œuvres est jouée de ce côté-ci de l’Atlantique et elle n’aurait voulu manquer ça pour rien au monde, tout juste arrivée de Paris avec sa fille! En France, Fallait pas le dire avait connu un énorme succès avec Évelyne Bouix et Pierre Arditi. Ici, la pièce devient Fallait pas dire ça et met en vedette un duo qu’on adore: Guylaine Tremblay et Denis Bouchard!