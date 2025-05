14 ans plus tard, Guylaine Tremblay retrouve un des hommes de sa vie

Guylaine Tremblay et Denis Bouchard ont une longue complicité artistique qui remonte à leurs débuts dans la Ligue nationale d’improvisation (LNI). Depuis, ils ont multiplié les collaborations marquantes: de la pièce Pare-chocs (1992), écrite pour Guylaine par Denis et Rémy Girard, à leur premier rôle de couple dans 4 et demi…, en passant par La petite vie, Ça se joue à deux, et plus récemment dans Testament de Denys Arcand.