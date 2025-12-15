Guylaine Guay répond sans détour aux commentaires d'une médecin de famille

Début du contenu principal.
Guylaine Guay a eu une prise de bec avec une médecin de famille québécoise aujourd'hui.
Leur conflit découle d'une publication où la vedette parle de son lipœdème. Guylaine Guay vient de publier un livre, Corps gras, au sujet de sa quête personnelle pour comprendre cette maladie à la fois commune et méconnue.
Ce matin, elle a reçu un commentaire de la part d'une médecin qui lui dit que «ça ne coût rien d'aller marcher». Devant cette remarque insensible, la star a choisi de lui répondre du tac au tac.
Elle a ensuite partagé leur échange sur son compte Instagram officiel en précisant sa pensée:
Après qu'elle ait partagé le tout, la médecin est revenue à la charge.
Découragée, Guylaine Guay a continué à dénoncer ses propos avec deux autres publications:
Les abonnés de la star québécoise, dont quelques personnalités publiques, ont manifesté leur mécontentement dans la section des commentaires.
Tout le monde appuie Guylaine Guay et trouve qu'il est inacceptable qu'une professionnelle de la santé tienne de tels propos.
L'animatrice et autrice a ensuite partagé une petite vidéo où elle résume la situation clairement et invite les gens à découvrir son livre sur le lipœdème:
Le livre Corps gras est disponible dès maintenant dans votre librairie préférée.
Après avoir appris qu’elle était atteinte de cette condition médicale chronique, la chroniqueuse et animatrice a pris la décision d’essayer un traitement à l’Ozempic afin de diminuer l’inflammation dans son corps et d’avoir moins mal.
«J’ai pris ça pendant 12 semaines. J’ai pensé mourir. Ça a été une expérience atroce», mentionne-t-elle en entrevue avec Noovo Moi.
