Guylaine Guay répond sans détour aux commentaires d'une médecin de famille

Guylaine Guay a eu une prise de bec avec une médecin de famille québécoise aujourd'hui.

Leur conflit découle d'une publication où la vedette parle de son lipœdème. Guylaine Guay vient de publier un livre, Corps gras, au sujet de sa quête personnelle pour comprendre cette maladie à la fois commune et méconnue.

Ce matin, elle a reçu un commentaire de la part d'une médecin qui lui dit que «ça ne coût rien d'aller marcher». Devant cette remarque insensible, la star a choisi de lui répondre du tac au tac.

Elle a ensuite partagé leur échange sur son compte Instagram officiel en précisant sa pensée: