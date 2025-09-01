Mélanie souligne avec humour les 65 ans de son “bidule” Guy A. Lepage

Début du contenu principal.
Le 30 août dernier, Guy A. Lepage a célébré un moment important: son 65e anniversaire.
Pour souligner ce moment marquant, sa conjointe Mélanie lui a rendu un touchant hommage sur ses réseaux sociaux.
Avec une jolie série de photos, Mélanie a choisi de souligner l’anniversaire de son amoureux de très belle façon.
Elle écrit ceci: «On est rendu là mon bidule !
Un ti couple qui s’habille pareil 😂
Bonne fête bel homme ! 💙
Ta Mélanie de le les Cèdres.»

Sur le plan professionnel, Guy A. Lepage s’apprête à retrouver le fauteuil d’animateur de Tout le monde en parle pour une 22e saison. Entouré de son équipe, il continuera à livrer des entrevues fouillées et ancrées dans l’actualité.
Cette année, le rôle du fou du roi sera assuré en alternance par Jean-Sébastien Girard, Kim Lévesque-Lizotte et MC Gilles.