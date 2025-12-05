Guillaume Lemay-Thivierge se livre dans une conférence de quatre heures

Début du contenu principal.
Guillaume Lemay-Thivierge a annoncé son retour sur scène avec une conférence qui sera présentée à la salle Jean-Michel-Bergot, à Sainte-Thérèse.
Intitulé Sacré Guillaume, ce spectacle de quatre heures offrira une immersion complète dans sa vie et dans son parcours.
Après s’être retiré de la vie publique, le comédien remontera sur scène le 31 décembre dès 13 h. Les billets sont offerts au coût de 58 $.
Dans Sacré Guillaume, Guillaume Lemay-Thivierge propose des conférences qui ne relèvent pas du théâtre, mais du vécu: le projet est qualifé d'un témoignage brut, lumineux et profondément humain.
Rappelons que, récemment, Guillaume Lemay-Thivierge a annoncé le lancement de son nouveau projet, Télévision générale, une plateforme québécoise francophone qu’il décrit comme «ouverte sur le monde».
Guillaume Lemay-Thivierge a accordé sa première entrevue télé à Stéphan Bureau sur les ondes de Télé-Québec. L’intégrale de la rencontre est disponible ici.
