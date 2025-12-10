Les Grandes Gueules ramènent «Sonia de Jonquière» et on pleure de rire

Début du contenu principal.
José Gaudet et Mario Tessier étaient réunis à la radio cette semaine!
Ceux qui nous ont fait rire pendant 20 ans à ÉNERGIE avec les Grandes Gueules ont ressorti l'un des personnages favoris du public le temps d'un sketch: Sonia de Jonquière!
La fameuse coiffeuse à l'accent coloré est revenue pour se payer la tête de José Gaudet. Plus précisément, elle lui a donné son avis d'experte sur sa récente greffe de cheveux.
Vous l'aurez deviné, c'était hilarant! Heureusement pour nous, cet extrait radio a été filmé par l'équipe d'ÉNERGIE.
Voici donc Mario Tessier dans son personnage de Sonia de Jonquière, à voir en vidéo en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
C'est incroyable!
En entendant l'extrait, on pourrait croire que les Grandes Gueules sont encore ensemble à la radio. La complicité de José Gaudet et Mario Tessier est toujours palpable.
Envie d'entendre le sketch au complet? C'est possible de le faire sur le site d'ÉNERGIE ainsi que dans le lecteur ci-dessous:
En ce 10 décembre, les résultats de sondages radiophoniques sont sortis. Nous avons eu le bonheur d'apprendre qu'ÉNERGIE est officiellement la radio musicale #1 chez les hommes 25-54 ans!
Très fiers de cet accomplissement, l'équipe d'animateurs a remercié les auditeurs dans une vidéo délicieusement éclatée:
«Un immense merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et leur énergie au quotidien. On continue de vous accompagner avec le meilleur son, toujours plus fort!», écrit la gang d'ÉNERGIE avec la vidéo.
On leur lève notre chapeau!
