Les Grandes Gueules ramènent «Sonia de Jonquière» et on pleure de rire

José Gaudet et Mario Tessier étaient réunis à la radio cette semaine!

Ceux qui nous ont fait rire pendant 20 ans à ÉNERGIE avec les Grandes Gueules ont ressorti l'un des personnages favoris du public le temps d'un sketch: Sonia de Jonquière!

La fameuse coiffeuse à l'accent coloré est revenue pour se payer la tête de José Gaudet. Plus précisément, elle lui a donné son avis d'experte sur sa récente greffe de cheveux.

Vous l'aurez deviné, c'était hilarant! Heureusement pour nous, cet extrait radio a été filmé par l'équipe d'ÉNERGIE.

Voici donc Mario Tessier dans son personnage de Sonia de Jonquière, à voir en vidéo en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: