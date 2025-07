José Gaudet se livre sur son «plus grand amour à vie»

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux d’Alexandre Barrette, José Gaudet se confie avec émotion sur l’importance de Mario Tessier dans sa vie.

«Si tu élimines le cul d'une relation amoureuse, Mario, c'est sûrement mon plus grand amour à vie. Parce que moi, j'aime encore Mario maintenant comme je l'ai aimé jeune.»

Le duo, uni depuis de nombreuses années, a tout partagé :

«C'était un coup de foudre de jeunesse. On s’est tenus ensemble, on a cruisé des filles ensemble, voyagé ensemble… La plus grosse patente du showbiz, de ma vie, a été créée avec ce gars-là.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.